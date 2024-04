Journées Européennes des Métiers d’Arts > Entrez dans l’atelier boutique de l’artisan tapissier décorateur Granville, mardi 2 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Entrez dans l’atelier boutique de l’artisan tapissier décorateur Granville Manche

Découvrez le savoir faire artisanal du tapissier décorateur, les secrets de la réfection des assises et dossiers de chaises, fauteuils, canapés de tous styles. Vous seront exposées les différentes techniques traditionnelles (les matières naturelles) et modernes (la mousse). Je vous présenterai l’outillage, les fournitures utilisées (crins, toiles, cordes…) ainsi que les multiples tissus de divers éditeurs. Les techniques de cannage, de corde danoise et de fabrications des abat-jours seront également à l’honneur. RENOVER, RECYCLER, REUTILISER UNE DEMARCHE ECORESPONSABLE.

Du 2 au 5 avril, de 14h à 18h ; Samedi 6 et dimanche 7 avril, de 10h à 18h.

89 Rue Couraye

Granville 50400 Manche Normandie geraldinenakle@gmail.com

