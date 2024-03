Journées européennes des métiers d’arts Beaulieu-lès-Loches, samedi 6 avril 2024.

Journées européennes des métiers d’arts Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Pour les Journées européennes des métiers d’arts, les artisans d’art de l’association Rues des Arts vous ouvrent les portes de leurs ateliers. D’autre lieux partenaires accueillent aussi des invités comme le Moulin des mécaniciens ou l’atelier boutique de l’association.

Au programme de ces rencontres et démonstrations poterie, céramique, peinture, broderie, luminaire, bijouterie, email sur cuivre, maroquinerie, forge, girouette, tournage sur bois, gravure, illustration, coutellerie, etc. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact.ruesdesarts@gmail.com

L’événement Journées européennes des métiers d’arts Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2024-03-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire