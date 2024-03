JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Toulouse, mardi 2 avril 2024.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Toulouse Haute-Garonne

Venez rencontrer des hommes et des femmes de passion céramistes, ébénistes verriers, mosaistes… Ces professionnels vous dévoilent leurs univers et vous font voyager au cœur des métiers d’art.

Une programmation « Sur le bout des doigts » !

Venez vous initier aux métiers d’art et au patrimoine vivant, vous êtes invités à toucher, sentir, ressentir et découvrir la richesse de l’artisanat. Au programme des visites guidées, des démonstrations, des ouvertures d’ateliers, des expositions, et des rendez-vous d’exception !

Déambulez dans les rues de Toulouse pour visiter un atelier de céramistes qui fait de la sculpture sur terre. Poussez la porte de l’atelier Gestes et rencontrez trois artisanes céramistes et un tourneur sur bois. Direction l’atelier Auguste l’ornemaniste pour réaliser des moulages en argile ! L’atelier de Laura Demichelis vous ouvre ses portes pour découvrir le travail du bronze. L’atelier urbain TiPii est dédié au soufflage de verre à la canne. Et si vous souhaitez découvrir le métier de mosaïste, l’atelier de la Ronde des Tesselles vous accueille chaleureusement. Enfin, ouverture exceptionnelle de la Fabrique Giscard ! Venez rencontrer Sklaerenn Imbeaud,Maître artisan d’art vitrailliste.

Vous pouvez consulter le détail des évènements sur Toulouse sur le site internet www.journeesdesmetiersdart.fr/regions/occitanie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Toulouse a été mis à jour le 2024-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE