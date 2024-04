Journées Européennes des Métiers d’Art > Plongez au cœur de la Manufacture Le Parapluie de Cherbourg Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art > Plongez au cœur de la Manufacture Le Parapluie de Cherbourg Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Samedi

Vous y découvrirez le processus de fabrication du Parapluie de Cherbourg, son histoire ainsi que ses diverses créations exposées.

Du 02 au 07 avril 2024, c’est l’occasion pour vous de rencontrer des professionnels qui souhaitent échanger et transmettre leur passion. Ainsi, durant toute cette semaine, Le Parapluie de Cherbourg vous ouvre les portes de sa prestigieuse Maison. Complètement repensé et inauguré en 2022, le musée est situé à l’étage de la Manufacture, dans les anciens locaux de la Banque de France, au cœur de la ville. Vous y découvrirez les différentes étapes de fabrication du Parapluie de Cherbourg, son histoire ainsi que ses diverses créations exposées (modèles uniques créés pour de grandes marques). Partagez la passion et le savoir-faire français d’exception de ces femmes et de ces hommes, artisans de qualité qui conçoivent avec expertise des créations uniques, synonymes de résistance et d’élégance.

LES HORAIRES

Visite libre, du mardi au samedi de 10h00 à 19h00, le dimanche de 10h00 à 18h00.

Visite guidée, le vendredi 05 avril 2024 à 14h30.

Réservation par téléphone au 02 33 93 66 60.

Le Musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

ANIMATION.

Le jeune public va recevoir un livret se composant de jeux interactifs à effectuer tout au long de la visite.

Vous y découvrirez le processus de fabrication du Parapluie de Cherbourg, son histoire ainsi que ses diverses créations exposées.

Du 02 au 07 avril 2024, c’est l’occasion pour vous de rencontrer des professionnels qui souhaitent échanger et transmettre leur passion. Ainsi, durant toute cette semaine, Le Parapluie de Cherbourg vous ouvre les portes de sa prestigieuse Maison. Complètement repensé et inauguré en 2022, le musée est situé à l’étage de la Manufacture, dans les anciens locaux de la Banque de France, au cœur de la ville. Vous y découvrirez les différentes étapes de fabrication du Parapluie de Cherbourg, son histoire ainsi que ses diverses créations exposées (modèles uniques créés pour de grandes marques). Partagez la passion et le savoir-faire français d’exception de ces femmes et de ces hommes, artisans de qualité qui conçoivent avec expertise des créations uniques, synonymes de résistance et d’élégance.

LES HORAIRES

Visite libre, du mardi au samedi de 10h00 à 19h00, le dimanche de 10h00 à 18h00.

Visite guidée, le vendredi 05 avril 2024 à 14h30.

Réservation par téléphone au 02 33 93 66 60.

Le Musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

ANIMATION.

Le jeune public va recevoir un livret se composant de jeux interactifs à effectuer tout au long de la visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cherbourg-Octeville 22 quai Alexandre III

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie contact@leparapluiedecherbourg.com

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Plongez au cœur de la Manufacture Le Parapluie de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-03-28 par CDT Manche