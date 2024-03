Journées Européennes des métiers d’art Ouverture de l’atelier au public et démonstrations Gouffern en Auge, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des métiers d’art Ouverture de l’atelier au public et démonstrations Gouffern en Auge Orne

Vendredi

La programmation de la journée va suivre le schéma suivant, en continu, en fonction de la visite des clients.

Les sessions se veulent interactives et ouvertes aux questions.

– Présentation du métier de Sellier-Harnacheur

– Démonstration des techniques traditionnelles du métier lors de la réalisation d’articles (selle classique, selle d’amazone, articles de maroquinerie)

– Présentation des cuirs existants (origines, tannages, finitions, utilisations) et des particularités dans leurs utilisations

– Présentation des outils du sellier ainsi que de leur utilisation- Visite guidée et commentée de l’atelier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

3 Rue du Faubourg

Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie Anna.kozlovskaya@sellerie-libellule.fr

