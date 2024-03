Journées Européennes des Métiers d’Art Molsheim, mardi 2 avril 2024.

Tout au long de la semaine, partez à la rencontre de talentueux artisans, tapissiers et couturières et de leur savoir-faire.

Plongez au cœur de l’artisanat avec Norki !

À l’occasion des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art) qui ont lieu du 2 au 7 avril 2024, la Maison Norki ouvre ses portes au grand public pour la première fois.

Située au 40 route Écospace à Molsheim, Norki est une Haute Maison de Décoration française. En combinant innovation et artisanat d’art, la Maison Norki développe et créé des fauteuils, canapés, tapis, coussins et plaids, uniques et audacieux.

Tout au long de la semaine, partez à la rencontre de leurs talentueux artisans, tapissiers et couturières. Laissez-vous captiver par des discussions et démonstrations passionnantes. Venez découvrir les coulisses d’un savoir-faire d’exception. Sentez, touchez, et unissez-vous autour de la beauté des gestes méticuleux, une expérience qui pourrait bien éveiller de nouvelles vocations.

Norki Décoration, 40 route Écospace 67120 MOLSHEIM EUR.

40 route Écospace

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est louis.linard@norki-decoration.com

