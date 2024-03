JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Site verrier de Meisenthal Meisenthal, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un évènement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

A cette occasion, le Site Verrier de Meisenthal se mobilise pour valoriser la filière verrière dans le cadre d’un parcours de visite unique qui retrace l’histoire de Meisenthal et celle qui continue à s’écrire aujourd’hui !

Ouverture grand public / Accès libre au parcours de visite

UN PARCOURS DE VISITE UNIQUE

Le Musée du Verre, richement documenté, dévoile au travers ses prestigieuses collections, les épopées créatives successives qui ont permis au Site Verrier de Meisenthal de traverser les époques et marquer de son empreinte l’histoire de la création verrière.

EXPOSITION SORTIE D’ATELIERS, Sélection Grand Est du Concours Ateliers d’Art de France

Le Centre International d’Art Verrier, acquis à la noble cause des métiers d’art, présente le travail d’artisans d’art du Grand Est présélectionnés pour le concours national proposé par Les Ateliers d’Art de France. En récompensant l’excellence dans le domaine des métiers d’art français, ce concours soutient l’expression d’artisans d’art passionnés et talentueux qui œuvrent dans les domaines de la création ou du patrimoine.

Si les pièces exposées relèvent de différents registres d’expression et métiers, elles célèbrent toutes la précision de gestes virtuoses transmis parfois de générations en générations et les minutieuses attentions portées par leurs auteurs à chaque matériau travaillé. Une belle manière d’illustrer et valoriser la vivacité et la richesse du secteur des métiers d’art en région Grand Est.

Du 1er au 28 avril 2024

Galerie du CIAV / dans le cadre du parcours de visite

DÉMONSTRATION DES SOUFFLEURS DE VERRE

Une équipe de verriers délivrera au public son hypnotique ballet et dévoilera les mille et un secrets de la transformation du verre en fusion au travers de démonstrations commentées.

VISITES GUIDÉES ÉCLAIR

Percez les secrets du verre et découvrez son histoire à l’occasion d’une visite guidée du Site Verrier. A l’occasion des JEMA, découvrez les œuvres sélectionnées dans le cadre de l’exposition Sortie d’ateliers, sélection Grand Est du Concours Ateliers d’Art de France qui porte haut la voix des artisans d’art. En fin de parcours, retrouvez les souffleurs de verre pour une démonstration commentée.

En une heure, le nouveau parcours de visite n’aura plus de secrets pour vous !

Samedi 6 avril à 16h & Dimanche 7 avril à 14h30

Durée 1h

A partir de 6 ans / Gratuit sur réservation (place limitées)

Départ devant l’entrée du musée

Infos & réservations par mail uniquement reservation@site-verrier-meisenthal.fr

BOUTIQUE

En complément d’une diversité d’objets soigneusement sélectionnés et fabriqués majoritairement en France et un espace de librairie riche de nombreuses références, la Boutique du Site Verrier propose principalement des objets en verre (vendus sous la marque déposée Meisenthal France) imaginés par des créateurs contemporains et fabriqués par les verriers du Centre International d’Art Verrier.Tout public

0 EUR.

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est

