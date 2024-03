Journées Européennes des Métiers d’Art L’histoire au bout des doigts Condé sur Huisne Sablons sur Huisne, vendredi 5 avril 2024.

Durant 2 jours, samedi 6 et dimanche 7 avril, nous vous accueillerons dans notre atelier pour répondre à toutes vos questions. Nous vous montrerons les outils que nous utilisons, nous ferons également des démonstrations de découpe de marqueterie au chevalet et nous vous expliquerons tout ce que vous souhaitez savoir sur notre métier. Et si vous n’avez pas de question, vous pourrez découvrir un atelier dans lequel on côtoie la petite et la grande histoire. Du simple meuble d’usage aux grandes pièces d’apparat, découvrez leur histoire et le travail de restauration. Venez sentir, écouter et voir ces gestes du travail du bois qui perdurent depuis des centaines d’années.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

Condé sur Huisne 22 Rue Michel Meillant

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie mathieuvath@me.com

