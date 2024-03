Journées européennes des métiers d »art les créations d’Isa vous ouvre ses portes ! Le nid aux Papillons Palinges, dimanche 7 avril 2024.

L’atelier Les Créations d’Isa se situe dans mon lieu de vie, Le Nid aux Papillons. Exceptionnellement pour les JEMA, l’atelier est ouvert. Je vous partagerais ma passion pour le décor sur porcelaine. une technique traditionnelle qui permet de peindre sur l’émail de la porcelaine. Un procédé de cuisson à haute température fusionne l’émail et les pigments de couleurs. Le motif peint à la main est ainsi immortalisé sur l’objet. Il est utilisable pour un usage courant et passe au lave -vaisselle.

C’est l’occasion de découvrir ma vaisselle colorée et de combler votre curiosité ! Et si vous avez l’envie de vous faire plaisir ce sera le bon moment puisque je vends sur place mes créations.

Ces journées sont exceptionnelles les artisans d’art que nous sommes ouvrent rarement leur atelier? Nous exposons plutôt dans des salons ou des boutiques éphémères. Mais partager notre passion et parler de notre métier qui fait la richesse de notre patrimoine français est vraiment une joie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le nid aux Papillons 42 Route des Sables

Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

