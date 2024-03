Journées Européennes des Métiers d’Art La Passion au creux des mains Fakto Mano Fakto Mano Marmande, dimanche 7 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art La Passion au creux des mains Fakto Mano Fakto Mano Marmande Lot-et-Garonne

Portes Ouvertes à la Boutique Fakto Mano pour les Journées Européennes des Métiers d’Art.

Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 à Fakto Mano, association de promotion des Métiers d’Art dorénavant bien ancrée et reconnue dans la cité (ville de Marmande) proposera une programmation autour du Verre, de la Terre, des Arts Textiles, de l’impression 3D, du cyanotype.

Démonstrations tout au long de la journée

– modelage, tournage.

– verre au chalumeau.

– impression végétale sur soie et tissu.

– impression 3 D.

– cyanotype, procédé photographique ancien d’impression avec le soleil.

Discussions avec les artisans et artisanes d’art qui vous accueilleront sur le site.

Samedi 6 avril 2024, 10h, jusqu’à 18h30.

Dimanche 7 avril, 10h, jusqu’à 18h.

Entrée libre

Ouverture des ateliers durant tout le week-end. EUR.

Fakto Mano 1 rue Léopold Faye

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

