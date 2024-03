Journées européennes des Métiers d’Art La Carneille, village d’artisans d’art Le Bourg Athis-Val de Rouvre, samedi 6 avril 2024.

Journées européennes des Métiers d’Art La Carneille, village d’artisans d’art Le Bourg Athis-Val de Rouvre Orne

Samedi

Ces journées nous permettent de nous retrouver à plusieurs artisan.es de Suisse Normande à la Carneille afin d’échanger avec les visiteurs sur nos pratiques, exposer notre travail et faire des démonstrations.

Quelques mots sur ma pratique Potière basée en Suisse Normande, je fabrique de la poterie artisanale utilitaire.

J’utilise principalement du grès (notamment du Grès de Noron puisé près de Bayeux), et expérimente plusieurs techniques de décoration, sgraffito, émaux de cendres, terres mêlées, etc…Ma volonté est de créer des objets beaux, uniques, pratiques et durables, que les gens auront plaisir à utiliser au quotidien !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Bourg La Carneille

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie carnetchloe@gmail.com

