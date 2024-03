Journées Européennes des métiers d’art JEMA Obernai, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des métiers d’art JEMA Obernai Bas-Rhin

La région Grand-Est est à l’honneur ! Découvrez des savoir-faire, des métiers de création et de tradition lors de ce week-end où 70 ateliers seront ouverts, en plus d’une dizaine de manifestations.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont le grand rendez-vous culturel des savoir-faire, un événement unique au monde créé pour une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant.

En Alsace, la fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa) a en charge, avec le soutien du Conseil Régional Grand Est, la coordination de ces journées pour permettre aux professionnels de faire découvrir leurs métiers à travers cet événement européen.

Ainsi, 70 ateliers ouvriront leurs portes au public et une dizaine de manifestations seront organisées sur le territoire alsacien du 2 au 7 avril 2024, ce qui représente plus de 120 professionnels des métiers d’art qui viendront à la rencontre du public.

Aux environs d’Obernai, les samedis 6 et dimanche 7 avril, découvrez

– Guy Butterlin Porte ouverte d’un atelier de lutherie en guitare 11 rue Ehret Wantz à Heiligenstein.

– A la maison de la Manufacture d’Armes Blanches 2 rue de l’école Klingenthal (Boersch). Deux propositions Démonstrations de forgeage aux Ateliers de la Manufacture et exposition temporaire de vannerie, avec les oeuvres de Emma Pieters qui réalisera sous les yeux des visiteurs, un panier en osier.

Se renseigner auprès des établissements pour les détails pratiques.

Tout le programme est consultable sur https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr

L’événement Journées Européennes des métiers d’art JEMA Obernai a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme d’Obernai