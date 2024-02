Journées Européennes des Métiers d’art (JEMA) à Trôo Troo, mardi 2 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’art (JEMA) à Trôo Troo Loir-et-Cher

A Trôo, vous ne vivrez pas les journées européennes des métiers d’art comme ailleurs…

Journées Européennes des Métiers d’art (JEMA) à Trôo. En effet, dans cette cité médiévale et troglodytique, c’est en déambulant dans ses chemins, ses ruelles et ses escaliers que vous découvrirez des ateliers d’art, des ateliers troglodytiques et des artistes hors du commun…

En 2024, nous vous proposons les portes ouvertes des artistes ci-dessous. Venez découvrir tous ces artisans d’art à Trôo et découvrez en même temps tout le patrimoine historique médiéval de cette petite cité de caractères… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire tourisme.troo@gmail.com

