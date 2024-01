Journées Européennes des Métiers d’Art Chartres, mardi 2 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Chartres Eure-et-Loir

Les Journées Européennes des Métiers d’Art proposent une immersion dans le secteur des métiers d’art, à travers une sélection de programmations de qualité et de personnalités engagées portes ouvertes d’ateliers de professionnels et de centres de formation, manifestations originales…

Ce rendez-vous annuel permet de valoriser la richesse et la diversité des métiers d’art. Une vingtaine d’artisans d’art sera rassemblée sur un même site, ainsi que deux centres de formations professionnelles pour adultes.

Au programme expositions, découvertes des métiers, animations pour petits et grands… EUR.

CMA

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07



L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Chartres a été mis à jour le 2024-01-26 par Producteur CDT