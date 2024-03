Journées Européennes des Métiers d’Art Castillonnès Castillonnès, samedi 6 avril 2024.

Au cœur de la Bastide de Castillonnès, venez découvrir les Artisans d’Art du village et de ses environs, leurs métiers, leurs passions et initiez-vous à leurs savoir-faire lors de démonstrations ou d’ateliers de fabrication.

Les métiers d’art présents :

Tapissière d’ameublement, cirière (bougie), ébéniste et menuisier (Compagnons du devoir), céramiste, serrurier, métallier, créateur de luminaire et d’ autres artisans invités. EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

Salle des lotos

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ucacc.castillonnes@gmail.com

