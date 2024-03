Journées Européennes des Métiers d’Art Bar-sur-Seine, samedi 6 avril 2024.

La ville de Bar-sur-Seine vous donne rendez-vous.

Les 6 & 7 avril prochains, la petite Petite Cité de Caractère accueillera plusieurs événements majeurs sur son territoire.

Durant ce week-end, sur la rive droite de la Seine, l’école de cirque Réno & Co recevra, de 10h à 18h, une vingtaine d’artisans d’art à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Dans les semaines qui viennent, découvrez les participants(es) sur nos réseaux sociaux les métiers d’Art en piste à Bar-sur-Seine durant ce weekend pétillant.

Decornet ehrsam Savine (école de Cirque Reno & Co)

Madame_Audacieuse_ (école de Cirque Reno & Co)

Entreprise Dixneuf (Vieille Halle de Bar-sur-Seine)

Atelier Saint-Hubert (Vieille Halle de Bar-sur-Seine)

Guerre Instruments (école de Cirque Reno & Co)

Morgane Ratton Design & Cannage (école de Cirque Reno & Co)

Valérie Thiébault (école de Cirque Reno & Co)

Atelier Du Fil à Retordre (150 Grande Rue de la Résistance)

Cadres et Savoir-Faire (école de Cirque Reno & Co)

Benoît Ploffoin (école de Cirque Reno & Co)

Bijoux L’amour bohème (école de Cirque Reno & Co)

Atelier Rénovation Tendance (école de Cirque Reno & Co)

La vannerie d’Othe (école de Cirque Reno & Co)

Cresalide (école de Cirque Reno & Co)

Dalle de verre Roche Acier (école de Cirque Reno & Co)

Josie Jouvenet (école de Cirque Reno & Co)

Atelier Culann (école de Cirque Reno & Co)

Mimi Chapeau Feutre (école de Cirque Reno & Co)

Natur’elle bois (école de Cirque Reno & Co)

catherine couture et créations (école de Cirque Reno & Co)

O BOUD VERRE (école de Cirque Reno & Co)

La signature du tapissier (école de Cirque Reno & Co) .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cirque Réno & Co

Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est mairie@bar-sur-seine.fr

