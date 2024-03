Journées Européennes des Métiers d’Art à la Galerie GAAMA Galerie GAAMA Nérac, mardi 2 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art à la Galerie GAAMA Galerie GAAMA Nérac Lot-et-Garonne

La Galerie Associative d’Art & Métier d’Art se situe dans un lieu patrimonial à proximité du plus grand moulin fortifié de France. Nous vous proposons pour les JEMA 2024 une exposition d’une vingtaine d’artisans d’art et quelques artistes plasticiens.

Plusieurs professionnels des métiers d’art partageront avec vous leurs passions à travers des ateliers et des démonstrations à destination des publics jeunes et moins jeunes.

– Atelier perles en verre au chalumeau avec Agnès BUSNEL,

– Démonstration du travail du vitrail avec la vitrailliste Adélie PAYEN,

– Atelier photographique autour de la biodiversité avec le photographe animalier Pierre DOUAY,

– Atelier « upcycling » avec le sculpteur métal « Le YaB Lab »,

– Initiation à la dentelle au fuseau avec Marie-José MASSOL,

– Initiation au modelage, Atelier portrait photo, et bien d’autres surprises… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 13:30:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galerie.gaama@gmail.com

