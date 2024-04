Journées Européennes des Métiers d’Art > A la découverte du métier de Luthier Sainte-Mère-Église, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art > A la découverte du métier de Luthier Sainte-Mère-Église Manche

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez à la rencontre d’un artisan luthier en guitare et découvrez le savoir-faire artisanal qui se cache derrière cet instrument si populaire.

Au cours de ces journées, je vous présenterai Le métier de luthier et les différents types de travaux effectués, Les outils du luthier moderne, La différence entre un instrument d’artisan luthier et une guitare industrielle achetée en boutique, La structure d’une guitare et les techniques de fabrication. Pour les jeunes guitaristes (et les moins jeunes) je vous propose un atelier => ramenez votre guitare ou celle d’un parent, d’un ami ; une guitare acoustique, folk, classique, électrique, et :

– Apprenez à régler votre instrument (vous même pour les plus courageux).

– Apprenez à monter vos cordes.

Vous avez des questions sur la lutherie, la guitare de manière générale ?

Vous souhaitez vous acheter une guitare mais vous n’avez pas le budget pour vous offrir un instrument de luthier ?

Je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous et répondre à toutes vos interrogations, vous fournir les conseils qui vous aideront à choisir l’instrument qui vous conviendra le mieux parmi les nombreux choix existants chez les industriels.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

4 Lieu-dit Le Bas de Fauville

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie guitares_combe@orange.fr

