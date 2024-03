Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 | Campus Versailles Campus Versailles Versailles, mercredi 3 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 | Campus Versailles Au fil de la soie : rencontrez des artisans d’art d’excellence et découvrez les coulisses d’une production textile unique. 3 et 4 avril Campus Versailles Mercredi 03/02/24 : entrée libre et gratuite. Ateliers à partir de 8 ans sans inscription.

Jeudi 04/02/24 : accueil des classes de la 6e à la Terminale sur inscription : Conditions sur le site internet du Campus Versailles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

Les JEMA sont un événement gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Du 2 au 7 avril 2024, partout en France et en Europe, artisans d’art, institutions culturelles et centres de formation proposent des animations autour du thème « Sur le bout des doigts ».

Le Campus Versailles invite petits et grands à observer à toucher et à comprendre toutes les étapes de fabrication.

La Maison Brochier, qui perpétue le savoir-faire chinois et la tradition de la soie depuis 1890, raconte les secrets de ce tissu unique en son genre. A ses côtés, des artisans d’art exposent leurs créations contemporaines et des ateliers dédiés à l’ennoblissement textile permettent aux familles de s’initier aux techniques de la broderie traditionnelle et numérique ou de la teinture végétale.

Cet événement s’inscrit en résonance avec l’exposition « Soieries impériales pour Versailles, chefs-d’œuvre du Mobilier national » présentée au Grand Trianon du 19 mars au 23 juin 2024.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/evenement/journees-europeennes-des-metiers-dart-2024/ »}]

@Campus Versailles