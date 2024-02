Journées Européennes de l’Archéologie Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, samedi 15 juin 2024.

Journées Européennes de l’Archéologie le week-end du 15 et 16 juin à 15h

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, les enfants de 6 à 12 ans découvrent les collections sous l’angle de l’archéologie. Les archéologues en herbe devront fouiller, observer et enquêter !

De 7 à 12 ans, prix d’un billet d’entrée au Musée

Sur réservation par mail à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr, au 02 43 48 07 17 ou en ligne.

Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire

musée musée de france

