Journées Européennes de l’archéologie la nécropole de Monpalais Plaine-et-Vallées, mardi 18 juin 2024.

Découvrez la plus vaste nécropole du Thouarsais, abritant sept dolmens dont l’un conserve son tumulus de couverture. Les dolmens qui composent la nécropole de Monpalais offrent des caractéristiques architecturales révélant les influences culturelles des territoires voisins (Anjou, Angoumois). Les deux styles se défient et se mélangent pour former un ensemble hors du commun et vous offrent une lecture de ces temps anciens qui va vous révéler tous leurs secrets. En compagnie de Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine, découvrez cette histoire. Visite programmée dans le cadre des Journées Européennes de l’archéologie. EUR.

Début : 2024-06-18 14:30:00

fin : 2024-06-18 16:30:00

Route des Dolmens

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com

