Journées Européennes de l’Archéologie 2024 Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, vendredi 14 juin 2024.

Journées Européennes de l’Archéologie 2024 Programmation spéciale Jeux Olympiques au musée archéologique 14 – 16 juin Musée archéologique départemental Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T10:00:00+02:00 – 2024-06-14T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T14:00:00+02:00 – 2024-06-16T18:00:00+02:00

Journées Européennes de l’Archéologie 14,15 et 16 juin

Faites vos jeux ! Programmation spéciale Jeux Olympiques

Vendredi 14 juin – Journée réservée aux scolaires – spectacle Sur la route d’Olympie « Les déesses du stade » de Robin Recours (comédien et anthropologue) – (complet!)

Samedi 15 juin

10h/ Visite guidée du musée par Josabeth Millereux-Le Béchennec (conservatrice du musée) Les fouilles archéologiques à Saint-Bertrand-de-Comminges. Gratuit, réservation conseillée, durée 45min

11/ Visite du chantier de fouilles pour découvrir l’actualité de la recherche. Rdv sur le chantier à proximité de la basilique St-Just-de-Valcabrère, gratuit, réservation conseillée, durée 1h

16h/ Conférence d’Adrien Jardin (université Toulouse Jean Jaurès) La gladiature, un spectacle fantasmé à la lumière des sources archéologiques. Gratuit, sur réservation, durée 1h

Dimanche 16 juin – 16h spectacle Sur la route d’Olympie « Petits meutres entre athètes » de Robin Recours (comédien et anthropologue) Gratuit, sur inscription, tout public.

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05. 61. 88. 31. 79 https://cultures.haute-garonne.fr/musee-archeologique-departemental/ https://www.facebook.com/CulturesHG/ [{« type »: « phone », « value »: « 0561883179 »}] Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l’antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985.

Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires.

Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental.

