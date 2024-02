Journées du Patrimoine Château d’Urtubie Urrugne, dimanche 22 septembre 2024.

La visite débute par le parc avec le bureau de l’herboriste et son jardin des plantes médicinales appelé Jardin des Simples au Moyen Âge, une très belle chapelle avec sa charpente en forme de coque de bateau renversée construite par des charpentiers marins de Ciboure ! Dirigez-vous vers l’Orangerie où se trouve une exposition sur les plantes médicinales du Pays basque et profiter d’un moment de détente en jouant aux jeux d’antan en bois pour petits et grands. Le guide vous emmènera ensuite sur l’ancien chemin de ronde pour vous plonger dans l’histoire du château, l’un des derniers au Pays basque qui reste habité depuis le début de sa construction, en 1341. Un guide vous commentera l’évolution architecturale du bâtiment, sur fond de contexte historique. Cette année, exceptionnellement, vous aurez la chance de découvrir une chambre en plus dans le dédale de l’intérieur du château ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 10:30:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

RD 810

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

