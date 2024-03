Journées du Patrimoine au Château Château-parc de Meung sur Loire Meung-sur-loire, samedi 21 septembre 2024.

Journées du Patrimoine au Château Les Journées du Patrimoine au Château de Meung-sur-Loire! 21 et 22 septembre Château-parc de Meung sur Loire Voir https://www.chateau-de-meung.com/fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-21T10:00:00+02:00 – 2024-09-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T10:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re)découvrez le Château de Meung-sur-Loire ! Des visites libres ou guidées sont proposées aux visiteurs.

Château-parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 36 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-meung.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-de-meung.com »}]

FMACEN045V504FAB

© Château de Meung-sur-Loire