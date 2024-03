Journées du Patrimoine à Chédigny Chédigny, samedi 21 septembre 2024.

Journées du Patrimoine à Chédigny Chédigny Indre-et-Loire

A l’occasion des journées du patrimoine 2024, venez découvrir l’église Saint-Pierre-ès-Liens du XIIème siècle divers objets et vêtements en exposition.

A l’occasion des journées du patrimoine 2024, venez découvrir l’église Saint-Pierre-ès-Liens du XIIème siècle :

– Exposition de vêtements sacerdotaux, objets religieux oubliés de nos jours et mannequins retraçant la vie religieuse au XIX et XXè siècle baptême, communion, mariage, etc.

– Sur le porche de l’église, corbillard (forme landau), pièce rare et bien conservée datant de 1919.

Dans cette église, vous remarquerez également une cuve baptismale du moyen-âge, un Saint Michel polychrome des XVIIè et XVIIIè, de beaux vitraux du XIXè (des maîtres verriers Lobin et Clément) et plusieurs statues du XVIIè au XIXè. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 12:00:00

5 Place de la Mairie

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication.chedigny@gmail.com

L’événement Journées du Patrimoine à Chédigny Chédigny a été mis à jour le 2024-03-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire