Journées des Plantes au château de Chantilly Édition Printemps 2024 Chantilly, vendredi 17 mai 2024.

Rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin, les Journées des Plantes de Chantilly rassemblent plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe.

Les Journées des Plantes de Chantilly c’est:

• Toutes les gammes de plantes réunies dans un lieu d’exception à proximité de Paris les classiques, les nouveautés, les plus belles, les plus rares…

• L’événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les curieux.

• L’excellence des pépiniéristes européens parmi plus de 200 exposants sélectionnés

• Des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés…

• Un Jury international des Mérites présent pour distinguer les plus belles plantes le festival de Cannes de la profession

• 3 jours pour acheter, partager, découvrir, visiter, apprendre, fêter les plantes !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

1 Rue du Connètable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

