Journée yoga et randonnée au massif dunaire de Biville La Hague, mercredi 17 avril 2024.

Journée yoga et randonnée au massif dunaire de Biville La Hague Manche

Randonnée Massif dunaire de Biville, anse de Vauville, côte nort-ouest du Cotentin, Normandie.

Cette journée est organisée avec Vincent Lemouton, guide accompagnateur de randonnée.

Marche et yoga accessible à tous sur une journée, 10h00-17h00. RDV 10H00 Biville / avec pique-nique.

Possibilité de co-voiturage

Nous sillonnerons ce massif dunaire composé de nombreuses dunes et de petits plans d’eau. Ces nombreuses dépressions s’inondent temporairement chaque hiver. Larges d’environ 500 mètres au nord et au sud du site, les dunes s’étendent jusqu’à plus de 2 kilomètres sur la commune de Vasteville, et sur 10 kilomètres de long. Autre élément remarquable du paysage, la présence d’une pinède, dont la hauteur contraste avec l’ensemble de la dune, est l’empreinte de l’homme sur ce milieu. Au nord, sur la commune de Vauville, se situe la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville . Marcher dans le massif dunaire nous désoriente complètement, et une sensation d’autre planète nous envahit…

FRÉDÉRIQUE BUISSON

Professeure de yoga diplômée des Ecoles Nationales de Professeurs de Yoga

Membre de la Fédération Nationale de Professeurs de Yoga

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Biville

La Hague 50440 Manche Normandie shivasurya@sfr.fr

L’événement Journée yoga et randonnée au massif dunaire de Biville La Hague a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Cotentin Le Val de Saire