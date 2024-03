Journée sports et environnement Mialet, dimanche 9 juin 2024.

Journée sports et environnement Mialet Dordogne

VTT, tir à l’arc, escalade, découverte nature, pêche, canoë, paddle, ce sont quelques-unes des animations gratuites qui sont proposées dimanche 9 juin de 10h à 18h au barrage de Miallet. Présence de la ludothèque pour les plus petits.

VTT, tir à l’arc, escalade, laser game, canoë, paddle, ce sont quelques-unes des animations gratuites qui sont proposées dimanche 9 juin de 10h à 18h au barrage de Miallet. Présence de la ludothèque pour les plus petits. Animations nature tout au long de la journée

Découverte de la joelette avec la présence de l’association « Ca roule pour toi »

Cette journée familiale est proposée par le Conseil départemental de la Dordogne, en partenariat avec la Communauté de communes Périgord-Limousin, le Parc naturel régional Périgord-Limousin, le Bambou de Miallet et la Fédération pêche Dordogne sur le site du barrage de Miallet, un lieu privilégié pour la découverte de l’environnement qui s’étend sur 77 hectares. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Barrage

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée sports et environnement Mialet a été mis à jour le 2024-03-14 par Isle-Auvézère