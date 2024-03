Journée solidaire de ramassage des déchets Parking du Lac des Rousses Les Rousses, samedi 20 avril 2024.

C’est la troisième action solidaire menée par l’association INTENTIONS POUR LA TERRE avec 21 kilos ramassés en mars 2023 autour du fort des Rousses et 42 kilos en collaboration avec les TRAILEURS DES ROCHES et les KITESURFEURS du lac, autour du lac des Rousses.

L’objectif est de nettoyer les abords du lac et de rendre ce beau lieu plus propre.

Amenez vos sacs et vos gants.

Nous partagerons un goûter tous ensemble après le ramassage. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20

Parking du Lac des Rousses 1602 Route du Lac

Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

