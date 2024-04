Journée scientifique et technique dédiée à la transcriptomique, au single cell et à la biologie spatiale. Bâtiment Henri Moissan Orsay, jeudi 23 mai 2024.

Journée scientifique et technique dédiée à la transcriptomique, au single cell et à la biologie spatiale. Objectif : présenter un panorama des technologies et solutions, lors de conférences scientifiques et techniques. Jeudi 23 mai, 09h30 Bâtiment Henri Moissan Sur inscription (lien d’inscription à venir : mi-avril)

Début : 2024-05-23T09:30:00+02:00 – 2024-05-23T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T09:30:00+02:00 – 2024-05-23T15:30:00+02:00

Save the date : journée scientifique et technique dédiée à la transcriptomique, au single cell et à la biologie spatiale.

Objectif : présenter un panorama des technologies et solutions, lors de conférences scientifiques et techniques.

Le programme est en cours de finalisation et les inscriptions seront ouvertes mi-avril.

Bâtiment Henri Moissan 17 avenue des Sciences Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

