Journée rurale Bretoncelles, mercredi 10 avril 2024.

Journée rurale Bretoncelles Orne

Une journée avec un moment théorique sur le monde rural et une séance pratique “les mains dans la terre” ! L’occasion de partager un joyeux moment en plein air, de découvrir et d’échanger sur les métiers et les acteurs de la ruralité. Et peut-être même une opportunité de vous inspirer dans vos projets !

Sur inscription 06 47 32 18 18 ou charlotte.foucault@landestini.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 09:00:00

fin : 2024-04-10 16:30:00

Ferme de la Duffetière

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

L’événement Journée rurale Bretoncelles a été mis à jour le 2024-03-18 par PNRP