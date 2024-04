JOURNÉE RANDONNÉE PÉDESTRE ET VÉLO POUR TOUS Montblanc, mercredi 1 mai 2024.

À vélo, tout est beau ! Randonnée vélo avec 1 parcours de 5 ou 10 km et une balade familiale.

1 balade familiale encadrée, accessible aux enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte

Pas de prêt de vélo. Port du casque fortement recommandé, obligatoire jusqu’à 12 ans (Assurance non incluse)

Ravitaillements au départ, pendant et au retour de la randonnée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 14:00:00

fin : 2024-05-01 16:00:00

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie mairie.montblanc@wanadoo.fr

L’événement JOURNÉE RANDONNÉE PÉDESTRE ET VÉLO POUR TOUS Montblanc a été mis à jour le 2024-04-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE