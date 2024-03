Journée rando canoë dans les Gorges du Tarn Maison des Accompagnateurs Mostuéjouls, mercredi 21 août 2024.

Une randonnée matinale pédestre à la découverte des Gorges du Tarn et de ses villages troglodytes. Et après-midi en canoë sur le Tarn.

3h30 de marche

2h de canoë

A partir de 8 ans ( il faut savoir nager)

Réservation 48h avant obligatoire

Départ à 8h30

Prévoir un pique-nique, une gourde, des chaussures fermées, un sac à dos, des jumelles, maillots et serviettes …

RESERVATION OBLIGATOIRE 48 H AVANT 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21

fin : 2024-08-21

RDV PARKING DU CAMPING DES PRADES

Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie maisondesaccompagnateurs@orange.fr

