Journée prévention, sécurité, règlementation Club nautique de Tréguier Tréguier, samedi 20 juillet 2024.

Journée prévention, sécurité, règlementation Club nautique de Tréguier Tréguier Côtes-d’Armor

Présentation du travail de la SNSM, échanges, présentation du matériel et vente d’articles SNSM, démonstrations sur le plan d’eau des secours en mer.

Présentation du travail de la Brigade Nautique de Lézardrieux, échanges, présentation du matériel et présence de l’antenne de Rennes pour le recrutement.

Présentation du club nautique de Tréguier, des activités, démonstration coulage de plombs, fabrication de leurres et de casiers.

Les échanges avec les différents acteurs auront lieu à partir de 10h pour la matinée et à partir de 13h30 pour l’après-midi.

Les démonstrations sur le plan d’eau et à terre se dérouleront à partir de 11h puis à partir de 15h. Présentation de l’utilisation des feux à main et des extincteurs.

Ouvert à tous pécheurs à pied, plaisanciers, vacanciers… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 10:00:00

fin : 2024-07-20 17:00:00

Le Port

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

