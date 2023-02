Journée Poulet au Maroilles Saint-Uze Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Uze

Journée Poulet au Maroilles, 12 mars 2023, Saint-Uze . Journée Poulet au Maroilles Place de la Mairie Saint-Uze Drôme

2023-03-12 08:00:00 08:00:00 – 2023-03-12 12:00:00 12:00:00 Saint-Uze

Drôme EUR 8 8 L’ASSU vous cuisine son poulet au maroilles accompagné de pommes de terre.

8€ la part à emporter. +33 6 71 39 19 80 Saint-Uze

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Uze Autres Lieu Saint-Uze Adresse Place de la Mairie Saint-Uze Drôme Ville Saint-Uze lieuville Saint-Uze Departement Drôme

Saint-Uze Saint-Uze Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-uze /

Journée Poulet au Maroilles 2023-03-12 was last modified: by Journée Poulet au Maroilles Saint-Uze 12 mars 2023 Drôme Place de la Mairie Saint-Uze Drôme Saint-Uze

Saint-Uze Drôme