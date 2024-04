Journée portes ouvertes Centre Vipassana Le Bois Planté Louesme Champignelles, dimanche 23 juin 2024.

Installée dans l’Yonne depuis plus de 35 ans, l’association Vipassana France accueille chaque année dans son centre plus de 2000 personnes, venues découvrir ou approfondir la technique de méditation Vipassana. Souhaitant entretenir et développer les relations de bon voisinage déjà existantes, le centre Vipassana organise une journée portes ouvertes et serait heureux de vous compter parmi ses invités le dimanche 23 Juin 2024, de 14h à 17h30. EUR.

Le Bois Planté Louesme Centre Vipassana

Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@mahi.dhamma.org

