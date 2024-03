Journée Portes Ouvertes au Centre International de Séjour Iles de Lérins Centre International de Séjour Iles de Lérins Cannes, mardi 26 mars 2024.

Journée Portes Ouvertes au Centre International de Séjour Iles de Lérins Journées portes ouvertes lors de la Semaine des métiers du tourisme Mardi 26 mars, 13h30 Centre International de Séjour Iles de Lérins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T13:30:00+01:00 – 2024-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T13:30:00+01:00 – 2024-03-26T17:00:00+01:00

Le Village de vacances Les Balcons du Sauze ouvre ses portes pour vous faire découvrir son univers et ses métiers.

Présentation des métiers au siège de l’association à 13h30 (Port du Mourre rouge) et en places limitées, à 13h30, embarquement pour la découverte du fort et du CIS, rencontre avec des salariés, goûter et retour au port (17h).

Evènement organisé dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du réseau UNAT Provence Alpes Côte d’Azur.

Centre International de Séjour Iles de Lérins Ile Ste Marguerite 06400 Cannes Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 18 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « lucileparoz@cannes-jeunesse.fr »}]

