Journée portes ouvertes à la ferme Beaumont-Village, dimanche 21 avril 2024.

Journée portes ouvertes à la ferme Beaumont-Village Indre-et-Loire

Découverte de la ferme et de ses habitants. Visite guidée ou libre, vous pourrez nourrir les animaux de la ferme. De nombreuses animations sur place, un petit marché de producteurs et d’artisans ainsi que de la restauration le midi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire fermedeladuterie@hotmail.fr

