JOURNÉE MÉDIÉVALE ET ÉQUESTRE Saint-Chinian, samedi 6 juillet 2024.

2ème fête médiévale et équestre à Saint-Chinian

Comme au temps de Saint-Chinian de la Corne ! Toute la journée, de nombreuses animations et spectacles sur le thème équestre et médiéval. Stands d’artisans et produits locaux sur la promenade.

Espace jeux de société médiévaux dans le jardin de la mairie

Soirée musicale .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:30:00

fin : 2024-07-06

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

L’événement JOURNÉE MÉDIÉVALE ET ÉQUESTRE Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-03-12 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN