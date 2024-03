Journée Handidanse Seignosse, samedi 27 avril 2024.

Journée Handidanse Seignosse Landes

Le samedi 27 avril au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse 5ème édition Handi Danse.

Programme

-10h à 11h et 11h à 12h découverte et exploration en musique et en danse.

-12h à 13h30 repas

-13h30 à 14h45 et 14h45 à 16h mise en place d’une chorégraphie et d’une composition musicale.

-16h à 17h représentation

Intervenantes Catherine Pargade, musicienne ; Dominique Peyronne, professeur de danse.

Participation 5€ pour la journée.

Organisé par l’Association seignossaise Hancorps Plus. .

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Pôle sportif & culturel M. Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine hancorpsplus@gmail.com

