Journée Européennes des Moulins Moulin de Kerbroué La turballe, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T14:30:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

L’association Au Gré des Vents participe aux Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier. A cette occasion le moulin de Kerbroué sera ouvert à la visite. Parmi les animations proposées, vous pourrez découvrir le moulin en fonctionnement. Le mécanisme, vieux de 277 ans et ses meules de pierre transforment toujours les grains de blé en belle farine de froment pour vos crêpes ou votre pain.

Participation libre.

Moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE LOISIRS