Journée européennes des métiers d’art Les métiers d’art au Lycée Napoléon Lycée Napoléon L’Aigle, mardi 2 avril 2024.

Journée européennes des métiers d’art Les métiers d’art au Lycée Napoléon Lycée Napoléon L’Aigle Orne

Venez à la rencontre des élèves et des enseignants et poussez les portes de nos ateliers. Ils seront ravis de vous faire partager et découvrir les différentes spécialités

– MARQUETERIE démonstration des différentes étapes de la fabrication d’une marqueterie, découpe, ombrage et incrustation.

– SCULPTURE démonstration modelage, moulage et execution de ronde-bosse et de bas-relief.

– TAPISSERIE EN SIEGE les différentes étapes de réalisation.

– EBENISTERIE démonstration de la fabrication.

Exposition de travaux d’élèves élaborés lors des concours notamment « Un des meilleurs apprentis de France » , « Prix Avenir Métiers d’Art » de l’INMA (Institut National des Métiers d’Art).

Présentation des différents matériaux utilisés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 09:00:00

fin : 2024-04-02 17:30:00

Lycée Napoléon 15 rue des Sports

L’Aigle 61300 Orne Normandie ddfpt.0610026x@ac-normandie.fr

