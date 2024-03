Journée européennes des métiers d’art Créer sa peinture naturelle, reproduire et peindre un motif, décorer un support Le Halboudet L’Aigle, samedi 6 avril 2024.

Journée européennes des métiers d’art Créer sa peinture naturelle, reproduire et peindre un motif, décorer un support Le Halboudet L’Aigle Orne

Samedi

Les visiteurs pourront découvrir des techniques naturelles pour peindre et décorer les meubles et les objets décoratifs en bois.

Chaque participant inscrit à l’atelier pourra lui-même créer une peinture de A à Z, avec des ingrédients naturels : caséine, chaux, blanc de Meudon et eau. Il teintera cette peinture avec des pigments afin d’obtenir les couleurs souhaitées.

Il ou elle pourra également reproduire un petit décor, apprendre à le reporter sur un support, et le peindre.Enfin, il apprendra différentes techniques de finition destinées à protéger son travail pour lui assurer sa pérennité.

Les participants seront accueillis à l’atelier Le Bois Réenchanté situé à L’Aigle (61).Chaque atelier dure 3 heures (une demi-journée).

4 participants peuvent être accueillis par demi-journée.

Sur rendez-vous

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Halboudet Le Bois Réenchanté

L’Aigle 61300 Orne Normandie contact.leboisreenchante@gmail.com

L’événement Journée européennes des métiers d’art Créer sa peinture naturelle, reproduire et peindre un motif, décorer un support L’Aigle a été mis à jour le 2024-03-18 par Orne Tourisme