JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART À BAUGÉ Château de Baugé Baugé-en-Anjou, samedi 6 avril 2024.

Venez rencontrer les professionnels des métiers d’art au travers de portes ouvertes d’ateliers, de démonstrations de savoir-faire et d’exposition de leurs pratiques sous la thématique « Sur le bout des doigts » ! Une découverte des artistes et artisans locaux Baugeois calligraphe, graveur, marbrier, céramiste, ébéniste, sculpture sur cuir, tapissier-garnisseur.

Rendez-vous au rez-de-chaussée du château (accès libre) et dans le baugeois les artisans ouvriront leurs ateliers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Château de Baugé Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

