Journée Découverte du Modélisme Saint-Pierre-de-Frugie, dimanche 25 août 2024.

Journée Découverte du Modélisme Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Journée découverte du modélisme / Débutants ou aguerris / dans un esprit amical et convivial

Des plans de construction, de la documentation, des sites d’évolution pour les modèles

expo de bateau et d’avion, démonstration de navigation pour petit et grand. Possibilité de

s’essayer à la navigation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 10:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Etang communal

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ampv.24450@gmail.com

L’événement Journée Découverte du Modélisme Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2024-03-25 par Isle-Auvézère