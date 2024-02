Journée découverte à La Maison du Saumon Peyrehorade, vendredi 12 avril 2024.

Journée découverte à La Maison du Saumon Peyrehorade Landes

Nous vous invitons à visiter le musée Barthouil

– Le vendredi 12 avril à 9h30, 11h, 14h30 et 16h

– Le samedi 13 avril à 9h30 et 11h.

La suite de cette visite sera accompagnée d’une dégustation de nos produits emblématiques.

Réservation indispensable sur notre site internet ou par téléphone.

Nous vous invitons à visiter le musée Barthouil

– Le vendredi 12 avril à 9h30, 11h, 14h30 et 16h

– Le samedi 13 avril à 9h30 et 11h.

La suite de cette visite sera accompagnée d’une dégustation de nos produits emblématiques.

Réservation indispensable sur notre site internet ou par téléphone (places limitées). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-13

378 Route d’Hastingues

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée découverte à La Maison du Saumon Peyrehorade a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans