Journée de reconnexion à la terre Le Barp, dimanche 7 avril 2024.

Journée de reconnexion à la terre Le Barp Gironde

ASSOCITION SAVIE SAGE SAVOIR SAUVAGE

Une journée de reconnexion à nous et à la Terre en compagnie de Joris.

L’intention est de partager un moment de reconnexion entre nous et avec ce qui nous entoure c’est une invitation à ralentir pour la journée au cœur de la nature, se questionner pour nourrir sa tête, son corps et son cœur. La journée se composera de plusieurs temps des ateliers, des jeux, des discussions ainsi qu’une partie théorique faite d’échanges et de questionnements en matinée sur l’habitabilité de la Terre. Après le déjeuner, nous effectuerons une marche du temps profond il s’agit d’une marche de 4,6 km pour symboliser les 4,6 milliards d’année de notre Planète. Nous revivrons ensemble les évolutions de notre maison commune, l’émergence de la Vie et ce jusqu’à notre présence ce jour de manière interactive, ludique, méditative, sensorielle et scientifique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

Chemin du Sarroc

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

