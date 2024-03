JOURNÉE DE L’OISEAU Massegros Causses Gorges, samedi 6 avril 2024.

Participez à la journée de l’oiseau au Moulin de Parayre aux Vignes à partir de 9h où vous trouverez tout au long de la journée différentes animations pour les petits et les grands ! Balade d’initiation au dessin naturaliste, Escape Game, Atelier Nichoirs), et des activités en libre accès (Exposition de dessins naturalistes, stand & jeux de sensibilisation).

Programmation

Toute la journée Exposition des dessins naturalistes de Justin Piveteau, jeux, stands en accés libre, restauration et buvette gourmande du Moulin de Parayre.

-9h Réveil aux chants des oiseaux Balade d’observation avec jumelles accompagnée (10€/pers)

-10h30 Des croquis sur le vif Balade d’observation et initiation au dessin (10€/pers)

-14h :Atelier nichoir Constructions et déco de nichoirs(20€/nichoir)

-15h30 Escape Game sur le thème des oiseaux (10€/pers)

-17h Aucèls instant ornitho-artistique spectacle, rencontre entre un ornithologue, une chanteuse et une conteuse qui proposeront une vision naturaliste et poétique des oiseaux.(participation libre)

Inscriptions et renseignements lesinitiationsornitho@gmail.com / 06 84 82 57 48

Organisation par Le Moulin de Parayre, Les initiations ornitho, L’association Lézarts du son et Oriolus Oriolus. EUR.

Massegros Causses Gorges 48210 Lozère Occitanie lesinitiationsornitho@gmail.com

