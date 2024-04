journée de l’autisme Stade municipal Sabres, mardi 2 avril 2024.

journée de l’autisme Stade municipal Sabres Landes

A l’occasion de la journée mondiale de l’autisme, nous organisons une journée de rencontres et d’échanges autour d’activités sportives et artistique.

Prévoir le pique nique du midi et les chaussure de sport.

Journée ouverte à tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-02 16:00:00

Stade municipal Gymnase de Sabres

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine pole-handicap@ciascoeurhautelande.fr

L’événement journée de l’autisme Sabres a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Cœur Haute Lande