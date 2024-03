Journée de l’après-Thèse 2024 CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Théâtre Rousseau, e.070 Gif-sur-Yvette, jeudi 25 avril 2024.

Journée de l’après-Thèse 2024 La journée de l’après-Thèse organisée par les les Graduates Schools Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes et Informatique Sciences du Numériques aura lieu le 25 avril 2024. Jeudi 25 avril, 09h00 CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Théâtre Rousseau, e.070 Doctorants en 3ème année et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T09:00:00+02:00 – 2024-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T09:00:00+02:00 – 2024-04-25T18:00:00+02:00

Les Graduates Schools Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes et Informatique Sciences du Numériques organisent la journée de l’après thèse le 25 avril 2024 de 9h00 à 18h00, à CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Théâtre Rousseau, e.070.

L’objectif de cette journée est d’informer sur le devenir professionnel des doctorants dans différents secteurs : académique, industriel et entreprenariat.

Programme prévisionnel de la journée :

8h30 – 9h00 Accueil

9h00 – 9h15 Ouverture

9h15 – 10h00 Carrières académiques : recrutement et évolution de carrière d’un enseignant/chercheur, chercheur dans une université, une école ou un organisme de recherche

10h00 – 10h45 Carrières industrielles : recrutement et évolution de carrière dans l’industrie

10h45 – 11h00 Pause

11h00 – 11h45 Carrières Entrepreneuriat : monter ou intégrer une start-up après sa thèse

11h45 – 12h15 Débat / échange « insertion professionnelle des jeunes docteurs »

12h15 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 15h15

Table ronde 1 « Recrutement et évolution de carrière des docteurs dans l’industrie »

15h20 – 16h35

Table ronde 2 « Recrutement et évolution de carrière des docteurs dans l’industrie

Table ronde 3 « Monter ou intégrer une start-up »

16h35 – 18h00 Cocktail de fin de journée

CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Théâtre Rousseau, e.070 CentraleSupélec – 9 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91192 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://adum.fr/script/catalogue.pl?mod=3585471&site=psaclay »}]